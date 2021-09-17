المشتركة: لا تغيير في مناطق انتشار الجيش العراقي والبيشمركة

2021/09/17 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عدم وجود أي تغيير في مناطق انتشار وخطوط الصد بين الجيش العراقي والبيشمركة.

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "باشرت مراكز التنسيق المشترك بتنفيذ فعاليات مشتركة في المناطق الخالية من تواجد القطعات الامنيه الاتحادية والتي تقع بين القوات الاتحادية والبيشمركة؛ لمنع حركة الارهابيين وتنقلهم واستغلالهم الفراغات في هذه المناطق".

وأشار البيان إلى أن "هذه الفعاليات تندرج ضمن اطار التنسيق والعمل المشترك في محاربة ارهاب داعش مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هذه المناطق يجري العمل على اشغالها بقطعات مشتركة تابعة الى الحكومة الاتحادية"، مؤكدا انه "لا وجود لتغيير في مناطق انتشار وخطوط الصد بين الجيش العراقي و البيشمركة".

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