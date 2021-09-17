استثناء كربلاء من الخطة التسويقية.. الكاظمي يوجه بتجهيز المحافظة بجميع مفردات السلة الغذائ

2021/09/17 | 19:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، الجمعة، موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على تجهيز محافظة كربلاء بجميع مفردات السلة الغذائية، استثناء من ضوابط الخطة التسويقية فيما يخص تجهيز هذه المواد.

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وأكد وزير التجارة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 أيلول 2021)، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على تجهيز محافظة كربلاء بمواد السلة الغذائية، انسجاما مع الزيار الاربعينية ودعما لابناء المحافظة في هذه المناسبة المهمة التي تشهد اقبالا كبيرا من العراقيين و جميع المسلمين سواء كان في الداخل العراق وخارجه".

وأشار الجبوري، إلى أن "ملاكات الوزارة ستبدأ من يوم غد بعمليات تجهيز واسعة النطاق في محافظة كربلاء، استثناء من ضوابط الخطة التسويقية والتي تبدأ بالعوائل الاكثر فقرا".

وبين الوزير، أن الوزارة "بصدد مشاركة اكثر من 300 شاحنة في الزيارة الاربعينية لدعم الحكومة المحلية في المحافظة ونقل الزوار من والى مدينة كربلاء التي تشهد اقبالا من جميع المسلمين في داخل العراق وخارجه".

على الصعيد نفسه، بدأت ملاكات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة "عمليات تجهيز لبعض مناطق محافظة كربلاء فيما تقوم باستنفار كل الامكانات لتجهيز جميع مواد السلع الغذائية على مركز المدينة والمناطق والاغذية والنواحي والقصبات الاخرى في اطار خطة التجهيز لهذه المحافظة التي تشهد زيارة مليونية كبيرة من جميع مناطق العراق ايضا من المسلمين في خارج العراق".

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