المشتركة تتحدث حول خطتي تأمين الزيارة الأربعينية والانتخابات

2021/09/17 | 19:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القيادة وفرت عدداً آخر من القوات لحماية زوار أربعينية الإمام الحسين.

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