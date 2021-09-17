2021/09/17 | 19:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأكد مجلس الخدمة الاتحادية، اليوم الجمعة، أن خطة التوظيف تعتمد على بيانات المؤسسات الحكومية، فيما أفصح عن معايير توظيف الخريجين ضمن مبادرة التوظيف التي صدرت عن مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وأوضح رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المعلومات والبيانات الخاصة بالخريجين موجودة ضمن مكتب رئيس مجلس الوزراء، وأن مبادرة التوظيف تهدف الى تفعيل دور القطاع الخاص اكثر من القطاع العام، باعتبار أن القطاع العام مرتبط بقانون الموازنة".وأضاف، أن "الاليات التي يتم اعتمادها في توظيف الخريجين، تأتي من عدد من المعايير، ومنها سنوات التخرج، أي أنه كلما كان التخرج قديما تكون له مفاضلة اكثر من غيره، فضلا عن بعض المعايير الموضوعية، ومنها معدل المتخرج وتسلسله على الدفعة، والمهارات التي اكتسبها بعد التخرج، إضافة إلى المعايير الشخصية كالزوجية والاولاد".ولفت التميمي إلى أنه، "لا نملك تعاونا مباشرا بين القطاعين العام والخاص حاليا، لأن المجلس معني بإدارة ملف التوظيف في المؤسسات الحكومية، الا أنه يوجد بعض النشاط مع وزارة العمل التي تعد الجهة القطاعية المعنية بإدارة ملف العمل في القطاع الخاص"، مؤكدا أن "مجلس الخدمة يعتمد في خطة التوظيف على البيانات التي ترد من المؤسسات الحكومية، من حيث حاجتها للأفراد والشهادة والبرامج التقنية".وأشار إلى أن "مجلس الخدمة الاتحادي والمؤسسات الحكومية، محكومون بما يرد في قانون الموازنة من تعليمات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة: خطة التوظيف تعتمد على بيانات المؤسسات الحكومية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة: خطة التوظيف تعتمد على بيانات المؤسسات الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).