2021/09/17 | 19:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توليفة غريبة تجمع المعلمين والمعلمات

والمدرسين والمدرسات وطلبتهم في موكب

يحرص اعضائه على تحقيق هدفي نيل شرف

الخدمة الحسينية والتفوق العلمي،

فيستمرون احد عشر يوما بالدراسة

والعمل، فيتمكنون من خدمة عشرا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يعمل فيه 80 خادما تربويا.. مدارس الناصرية تقدم الخدمة لثلاثين الف زائر (تقرير مصور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يعمل فيه 80 خادما تربويا.. مدارس الناصرية تقدم الخدمة لثلاثين الف زائر (تقرير مصور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).