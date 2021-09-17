“طالبان” تلغي وزارة المرأة وتستبدلها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

2021/09/17 | 19:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت تقارير بأن حركة طالبان ألغت، اليوم الجمعة، وزارة شؤون المرأة واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تذكر بتشددها خلال فترة حكمها الأولى قبل أكثر من عشرين عاما. […]

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