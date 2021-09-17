2021/09/17 | 19:19 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 أطواق أمنية لحماية مراكز الاقتراع.. بمشاركة 4 قوات و3 أجهزة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/17 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (3 أطواق أمنية لحماية مراكز الاقتراع.. بمشاركة 4 قوات و3 أجهزة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (3 أطواق أمنية لحماية مراكز الاقتراع.. بمشاركة 4 قوات و3 أجهزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).