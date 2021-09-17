"اللقاء الودي".. محمد بن سلمان وتميم وطحنون بن زايد على البحر الأحمر

2021/09/17 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، ومستشار الأمني الوطني الإماراتي طحنون بن زايد، على البحر الأحمر، بحسب مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، عضو مجلس إدارة مسك الخيرية، بدر العساكر.

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