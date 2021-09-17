2021/09/17 | 19:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BhoDIFM-zg0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ البصرة للقوات الأمنية: احضروا لي من كتب عبارة اغلاق المدرسة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظ البصرة للقوات الأمنية: احضروا لي من كتب عبارة اغلاق المدرسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).