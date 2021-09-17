نجيب ميقاتي لـCNN: سنرفع الدعم عن السلع عدا الأدوية.. وغالبية مخصصاته أُسيء استخدامها

2021/09/17 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء اللبناني الجديد، نجيب ميقاتي، في مقابلة حصرية لمذيعة شبكة CNN بيكي أندرسون، إن غالبية مخصصات الدعم التي تزيد عن 10 مليارات دولار قد أُسيء استخدامها في لبنان خلال العام الماضي.

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