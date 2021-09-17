تدخل حكومي لمساندة الفنان عدي عبد الستار .. توجيه من وزير النفط

2021/09/17 | 19:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اوعز وزير النفط احسان عبد الجبار، الجمعة، بالوقوف على الحالة الصحية للفنان عدي عبد الستار من اجل تقديم المساعدة المادية والطبية اللازمة.

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وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب رئيس اللجنة المركزية للدعم المجتمعي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (17 أيلول 2021)، ان "وزير النفط اوعز بمتابعة حالة الفنان عدي عبد الستار لتقديم المساعدة المالية والطبية له ، بعد ان تناقلت بعض وسائل الاعلام اخبار تدهور حالته الصحية والمادية".

واشار حطاب الى "اهتمام الحكومة والوزارة بشريحة المثقفين والفنانين الذين يمثلون قيمة عليا في المجتمع"، مؤكداً على "متابعة حالة الفنان عبد الستار من قبله والمكتب الاعلامي للوقوف على احتياجاته وتقديم المساعدة الممكنة له".

وقالت الوزارة انها سبق وقامت "بمبادرات عديدة في الاطار ،اعتزازاً وتكريماً وتثميناً لدور الفنان في المجتمع".

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