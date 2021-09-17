حركة الوفاء تصدر بيانا بشأن المحاولات التسقيطية ضد مرشحيها

2021/09/17 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت حركة الوفاء العراقية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن المحاولات التسقيطية ضد مرشحيها، لافتة الى ان هذه المحاولات تتناقض تماما مع مدونة السلوك الانتخابي التي وقعتها الأطراف السياسية.وذكرت الامانة العامة للحركة […]

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