سببان يمنعان المواطنين من اسعاف مصابين في حادث سير بالديوانية (فيديو)

2021/09/17 | 19:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

حصلت (بغداد اليوم) على مقطع فيديو يظهر فيه امتناع عدد من المواطنين من إسعاف المصابين إثر الحوادث المرورية في الديوانية.

ويؤكد المواطنون بحسب مقطع الفيديو ان امتناعهم من اسعاف المصابين جاء بسبب "العرف العشائري وضعف القانون"، وفقا لقولهم.

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