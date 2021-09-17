2021/09/17 | 19:50 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات المشتركة تتحدث عن خطتي زيارة الاربعين والانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/17 | 19:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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