تسييس الجغرافيا - بوناب كمال

2021/09/17 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بوناب_كمال في اليونان القديمة؛ لم تكن كلمة "الجغرافيا" تحملُ مدلولاتٍ عدائية، إذْ كانت تُشير إلى كتابة / رسم الأرض؛ وتعاملت بشكل أساسي مع الخصائص الفيزيائية للكوكب، وفي عام 1845 أعطى الألماني فان همبولت (Van Humboldt) دفعة قوية لهذا الحقل المعرفي عبر نشر كتابه الذي يُعنى بـ الوصف المادي للكون؛ وعلى الرغم من أنّ الجمعية الجغرافية الملكية قد تأسست سنة 1830، فإنه لم يتم إنشاء أول كرسي كامل للجغرافيا في بريطانيا ......





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