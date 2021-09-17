الزبيدي: نظام تعدد الدوائر ايجابي للناخبين وسلبي للمرشحين

2021/09/17 | 20:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، طارق الزبيدي، اليوم الجمعة، ان نظام تعدد الدوائر ايجابي للناخبين وسلبي للمرشحين، فيما لفت الى انه يمكن تحديد رئيس الوزراء بشكل غير مباشر وقال الزبيدي لبرنامج “بضم العين”: ان “هناك تسقيط لبعض المرشحين وتمزيق للاعلانات، موضحا “من المهم تثقيف الناخب على ضرورة حضوره للتصويت”.واضاف “بالامكان اعتماد […]

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