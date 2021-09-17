2021/09/17 | 20:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ألقت قوة امنية، اليوم الجمعة، القبض على شخصين بحوزتهما كريستال وحبوب مخدرة في محافظة الديوانية.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “سيطرة عفك في الديوانية تمكنت من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخصين بحوزتهما كريستال وحبوب مخدرة في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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