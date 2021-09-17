بعد عرضه على NRT.. ايعاز حكومي بشأن الفنان عدي عبدالستار

2021/09/17 | 20:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل، الجمعة، بالوقوف على الحالة الصحية للفنان عدي عبدالستار، بعد عرضه على قناة NRT عربية.

ونقل المكتب الاعلامي لوزارة النفط في بيان اليوم، (17 ايلول 2021)، عن وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب رئيس اللجنة المركزية للدعم المجتمعي قوله ان "وزير النفط اوعز بمتابعة حالة الفنان عدي عبد الستار لتقديم المساعدة المالية والطبية له، بعد ان تناقلت بعض وسائل الاعلام اخبار تدهور حالته الصحية والمادية".

وأشار حطاب وفقا للبيان، الى "اهتمام الحكومة والوزارة بشريحة المثقفين والفنانين الذين يمثلون قيمة عليا في المجتمع، مؤكدا على متابعة حالة الفنان عبد الستار من قبله والمكتب الاعلامي للوقوف على احتياجاته وتقديم المساعدة الممكنة له".

وكان الفنان عدي عبدالستار، وجه عبر NRT عربية مناشدة للحكومة العراقية اثر تعرضه لوعكة صحية، فيما انتقد مواقع التواصل الاجتماعي التي تتناقل خبر وفاته مشيرا إلى انها سببت له أزمة نفسية.

وعن تفاصيل وعكته الصحية قال عبدالستار: "اعاني من ضمور في الدماغ والسكر وحصوة في الكلى وساجري عملية الثلاثاء المقبل لازالتها".

ووجه الفنان رسالة الى رئيس الوزراء والجمهورية ومجلس النواب واعضاءه بالقول: "ليس لدي راتب تقاعدي، وان الممثل في العراق مهمل، وفي حال عدم الاستجابة ساضطر الى هجرة العراق وطلب اللجوء في الخارج".

وأضاف، "اطلب من الكاظمي النظر إلى حالتي واجراء مقابلة معه، كما اطالب بصندوق ضمان صحي للفنانين".

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