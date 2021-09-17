عمليات سومر توضح بشأن اخر تطورات النزاع العشائري في الشطرة

2021/09/17 | 20:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات سومر، الفريق الركن سعد حربية، الجمعة، إنهاء النزاع العشائري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، فيما أعلن ملاحقة جميع المطلوبين المتسببين بالنزاع.

وذكر الفريق الركن سعد حربية، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (17 ايلول 2021)، إن "القوات الأمنية دخلت جميع مناطق القضاء لحل النزاع العشائري في الشطرة، وتمكنت من تأمين جميع الطرق وانهاء النزاع"، لافتا إلى ان "القوات الأمنية مرابطة حاليا في القضاء".

وأضاف، أن "العشائر تدخلت إيجابيا في سبيل فض النزاع سلميا والقيادة موجودة حاليا في المناطق ذات النزاع العشائري ولن تتركها حتى إلقاء القبض على كل المطلوبين البالغ عددهم حاليا 8 أشخاص".

واوضح، أن "يوم الأحد المقبل، ستكون هنالك اجراءات تتعلق بتطبيق المادة 4 إرهاب بسبب الدكة العشائرية التي نفذت من قبل الطرفين (الدبات والهلاليين)"، مشيرا إلى أن "قوات عمليات سومر منتشرة حاليا مع قوات الجيش العراقي والشرطة والطوارئ".

وكان نزاع عشائري أندلع في وقت سابق بقضاء الشطرة بين قبيلتين في المناطق الواقعة باتجاه منطقة البدعة دون معرفة الأسباب.

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