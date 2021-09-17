وفاة المصور العراقي علوان السوداني

2021/09/17 | 20:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحل أمس الخميس 16 سبتمبر، المصور العراقي علوان السوداني، رفيق درب الفنان كاظم الساهر.وأعلن الصحفي العراقي حيدر النعيمي وفاة علوان السوداني إثر نوبة قلبية في العاصمة بغداد.

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