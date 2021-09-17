بوتين يصوت عبر الإنترنت من حجره الصحي بعد رصد عشرات الإصابات بكورونا في محيطه

2021/09/17 | 20:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصوته في الانتخابات التشريعية في روسيا إلكترونيا بعدما عزل نفسه عقب اكتشاف أصابات بفيروس كورونا بين أوساطه.

وقال بوتين، إنه وفي ظل القيود الصحية والحجر الصحي، أدى واجبه المدني إلكترونيا، داعيا الروس للذهاب إلى صناديق الاقتراع أو استخدام التطبيق الإلكتروني في الأقاليم السبعة وحيثما يتوافر.

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