المرشح عن نينوى خالد عطية يتحدث لـ”النور” عن خارطة مشكلات الجانب الأيمن

2021/09/17 | 20:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أكد المرشح عن محافظة نينوى، خالد عطية، (الدائرة 6 تسلسل 74) خالد العطية، إن الوضع الصحي في المحافظة بحاجة إلى جهود كبيرة، لتدارك الخلل الحاصل.وقال عطية في تصريح لـ”النور نيوز” إن “ما حصل في الجانب الأيمن للموصل، من دمار وخراب بسبب سيطرة تنظيم داعش، وما أعقبها من عمليات التحرير، أدى إلى …

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