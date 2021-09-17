عمليات سومر تؤكد إنهاء النزاع العشائري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار

2021/09/17 | 20:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد قائد عمليات سومر، الفريق الركن سعد حربية، اليوم الجمعة، إنهاء النزاع العشائري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، فيما أعلن ملاحقة جميع المطلوبين المتسببين بالنزاع.وقال الفريق الركن سعد حربية، في تصريح للموقع الرسمي، إن “القوات الأمنية دخلت جميع مناطق القضاء لحل النزاع العشائري في الشطرة، وتمكنت من تأمين جميع الطرق …

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