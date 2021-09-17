العمليات المشتركة تكشف عن عدد القوات الأمنية المشاركة لحماية الانتخابات

2021/09/17 | 20:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن عدد القوات الأمنية المشاركة لحماية الانتخابات.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، بحسب الإعلام الرسمي، إن “قيادة العمليات المشتركة قدمت الكثير من الخطط والإمكانيات والقدرات للانتخابات والزيارة الأربعينية، اللتين تتزامنان بتقارب”.وأضاف الخفاجي، أن “قيادة العمليات المشتركة وفرت عدداً كبيراً من القوات التي تقدر بالآلاف، …

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