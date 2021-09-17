الأمم المتحدة تمدد عمل بعثتها السياسية في أفغانستان

2021/09/17 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثته السياسية في أفغانستان لستة أشهر وذلك في قرار طالب حركة طالبان بتشكيل حكومة جامعة.

وشدد القرار الذي صدر بإجماع اعضاء المجلس, على أهمية تشكيل حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية, واحترام حقوق الانسان من بينها حقوق النساء والاطفال والأقليات, وأقر القرار أيضا بضرورة تكثيف الجهود لتأمين مساعدة انسانية لأفغانستان واهمية مكافحة الارهاب في البلاد.

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