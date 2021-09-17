مستشار رئيس الجمهورية: وضعنا خطة لاسترداد الاموال المنهوبة

2021/09/17 | 20:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد منيف الشمري المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أن العراق قد يذهب نحو عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية لغرض استرداد أمواله المهربة.

وقال الشمري إنه من المتوقع أن يعطي البرلمان المقبل اولوية لتمرير مشروع قانون استرداد أموال العراق.

وأشار إلى أن انعقاد مؤتمر استرداد الأموال في بغداد يعد نقطة إيجابية للدبلوماسية العراقية، كاشفا عن وجود إرادة حكومية ودولية وتعاون في ملف استرداد الأموال.

وأضاف أن العراق يأمل من الدول أن تتعاون معه في ملف استرداد الاموال وقد يذهب نحو عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية لغرض استرداد أمواله.

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