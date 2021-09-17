شاهد.. كيف رد ميقاتي على سؤال مذيعة CNN حول رفع الدعم عن السلع

2021/09/17 | 20:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء اللبناني الجديد، نجيب ميقاتي، في مقابلة حصرية لمذيعة شبكة CNN بيكي أندرسون، إن غالبية مخصصات الدعم التي تزيد عن 10 مليارات دولار قد أُسيء استخدامها في لبنان خلال العام الماضي.

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