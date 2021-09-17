الاتصالات: إيصال خدمات الإنترنت لرواد شارع المتنبي مجاناً كل يوم جمعة

2021/09/17 | 20:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الاتصالات إيصال خدمات الإنترنت لرواد شارع المتنبي مجانا في يوم الجمعة.

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وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (17 أيلول 2021)، أنه "بتوجيه من وزير الاتصالات أركان الشيباني ومدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية اسامة جهاد، قامت وزارة الإتصالات بتجهيز خدمات الانترنت المجانية لرواد شارع المتنبي من الأدباء والمفكرين والصحفيين ومَن يتواجد في هذا الملتقى يوم الجمعة، والذي يعد من أهم الملتقيات الثقافية في بغداد والعراق".

وقال مدير مديرية خدمات الاتصالات والمعلوماتية بلاسم سالم وفق البيان ان "هذه النشاطات التي تقوم بها الوزارة تعد ثمرة التنسيق الكبير في الجهود التي تبذلها الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ولجنة العمل الطوعي المركزية في الوزارة وشركات القطاع الخاص المشاركة مع الوزارة وتشكيلاتها لضمان تقديم أفضل خدمات الإتصالات والمعلوماتية للمواطنين".

وأضاف أن "رواد شارع المتنبي اصبح بامكانهم الحصول على خدمة الانترنت بشكل مباشر على أجهزة هواتفهم الذكية".

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