2021/09/17 | 20:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف قائممقام قضاء ابي الخصيب في محافظة البصرة، اسماعيل يوسف، اليوم الجمعة، ملابسات “إغلاق” مدرسة من قبل الأهالي كان مؤمل افتتاحها خلال الايام المقبلة.وقال يوسف، إن “مدرسة ابي الخصيب الابتدائية المختطلة ذات المعايير الدولية، اي أنها خاضعة لنظام دولي في التدريس موحد في المنهاج مع مدراس عالمية، والمؤمل افتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة مع انطلاق العام الدراسي الجديد تعرضت بوابتها للتشويه من قبل الأهالي المحيطين بها، فقاموا بالكتابة على بوابتها (مغلقة بأمر المنطقة)”.وأضاف، أن “سبب الأقدام على هذه الخطوة الغريبة من الأهالي هو ظنا منهم أن أبناءهم لن يتم تسجيلهم فيها، رغم ان المدرسة ستفتح من أجلهم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول حكومي يكشف ملابسات إغلاق مدرسة من قبل الأهالي في البصرة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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