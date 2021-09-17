الأمن النيابية: داعش الارهابي ينشط في قرى 3 محافظات

2021/09/17 | 20:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، أن تنظيم داعش الإرهابي ينشط في القرى التي توصف بـ”الرخوة” التي تربط بين ثلاث محافظات، محذرة من ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية. وقال عضو اللجنة، مهدي آمرلي، إن “التنظيم ينشط في القرى والمناطق النائية التي تعاني من بعض الفراغات الأمنية، ومن ثم يعمل التنظيم على استغلال تلك المناطق […]

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