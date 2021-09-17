2021/09/17 | 20:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ما تزال ساحة النسور في بغداد شاهدة على المجزرة الدموية التي ارتكبتها عناصر من شركة “بلاك ووتر” الأمنية الأميركية، وذلك صبيحة 16 سبتمبر/أيلول 2007، حيث ذهب ضحيتها 17 مدنيا وأصيب نحو 20 آخرين بجروح.ويرى مراقبون أن تعامل المحاكم الأميركية مع الحادثة، بدءا من الأحكام المخففة وانتهاء بالعفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس …

ظهرت المقالة الذكرى 14 لمجزرة “بلاك ووتر” في ساحة النسور..



عفو ترامب يعمّق جراح ذوي الضحايا أولاً على النور نيوز.

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