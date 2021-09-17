محافظ ذي قار يكشف اخر تطورات المدينة الصناعية

2021/09/17 | 20:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار أعلن النائب الأول لمحافظ ذي قار، محمد هادي، الجمعة، تحقيق تقدم في ملف إنجاز المدينة الصناعية.وقال هادي في بيان صدر عنه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تقدمنا خطوات مهمة في ملف المدينة الصناعية، حيث حصلت موافقة وزير الموارد المائية على تمليك الأرض إلى وزارة الصناعة”.وأضاف، أن “الخطوة هذه تعتبر …

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