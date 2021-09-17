توب 5: ما قاله ميقاتي في مقابلة CNN الحصرية.. و

2021/09/17 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أبرز تصريحات رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي في مقابلته مع CNN، ورد فرنسا على واشنطن بسبب صفقة الغواصات، وفريق علمي عُماني يخوض تجربة استكشاف "بئر برهوت" المرتبط بالأساطير باليمن، وصولا إلى إعلان قائمة أكثر مدن العالم أمانًا لعام 2021...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط.

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