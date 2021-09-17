درجة اللغة الانكليزية تتسبب بانتحار فتاة في السليمانية

2021/09/17 | 21:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أقدمت فتاة في محافظة السليمانية، على الانتحار، بسبب حصولها على درجة دون طموحها خلال الامتحانات النهائية.

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وذكر مصدر لـ"ناس كرد" (17 أيلول 2021) أن " الفتاة (هـ ن أ) حصلت على درجة، 67 في مادة اللغة الإنجليزية في الدور الثاني، ما شكل صدمة كبيرة لها، ورغم محاولة الأهل التخفيف عنها إلا أنها أقدمت على الانتحار الليلة الماضية".

المصدر أوضح أن "عائلة الفتاة نظمت سفرة عائلية للتخفيف عنها وكانت صديقاتها قربها لكن الليلة الماضية وفي وقت متأخر صعدت على السطح وخنقت رقبتها بواسطة حبل ما أدى إلى مفارقتها الحياة على الفور".

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