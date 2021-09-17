2021/09/17 | 21:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E8qTdE3ZQGc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشريط الاصفر - عصابات خطف وتسليب في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشريط الاصفر - عصابات خطف وتسليب في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).