2021/09/17 | 21:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف الأشرف.. موظفو عقود الكهرباء يتظاهرون للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتاخرة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف الأشرف.. موظفو عقود الكهرباء يتظاهرون للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتاخرة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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