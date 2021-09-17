العمليات المشتركة: قواتنا جاهزة لتأمين الانتخابات والزيارة الأربعينية

2021/09/17 | 21:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، استعداد القوات الأمنية لحماية زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي قال إن قيادة العمليات المشتركة قدمت الكثير من الخطط والإمكانيات والقدرات للانتخابات والزيارة الأربعينية، اللتين تتزامنان بتقارب.

وأضاف أن قيادة العمليات المشتركة وفرت عدداً كبيراً من القوات التي تقدر بالآلاف، لتأمين الانتخابات وفي نقل الصناديق والمراكز الانتخابية في كل المحافظات.

وتابع أن القيادة وفرت عدداً آخر من القوات لحماية زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، مبيناً أن هذه القوات أخذت أماكنها وأطواقها، بمشاركة الحشد الشعبي لتأمين وحماية الزوار وطرقهم، وكذلك تقديم الخدمات في المجال الصحي.

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