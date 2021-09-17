عمليات سومر تنهي النزاع العشائري في الشطرة

2021/09/17 | 21:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قائد عمليات سومر، الفريق الركن سعد حربية، إنهاء النزاع العشائري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، فيما أعلن عن ملاحقة جميع المطلوبين المتسببين بالنزاع.

وقال حربية إن القوات الأمنية دخلت جميع مناطق القضاء لحل النزاع العشائري في الشطرة، وتمكنت من تأمين جميع الطرق وإنهاء النزاع، لافتاً إلى ان القوات الأمنية مرابطة حالياً في القضاء.

وأضاف حربية، أن العشائر تدخلت إيجابياً في سبيل فض النزاع سلمياً، مؤكداً أن القيادة موجودة حالياً في المناطق ذات النزاع العشائري ولن تتركها حتى إلقاء القبض على كل المطلوبين البالغ عددهم حالياً ثمانية أشخاص.

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