سوريا: إصابة 9 أشخاص في انفجار شاحنة مفخخة بريف حلب

2021/09/17 | 21:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الجمعة، بإصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار شاحنة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.ونقلت (سانا) عن مصادر محلية قولها، إن “سيارة […]

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