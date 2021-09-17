مالية البرلمان توضح حول تصريح الـ”100 ألف دولار”

2021/09/17 | 21:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، اليوم الجمعة، توضحياً بشأن خبر مفاده “حصول الموظف في الضرائب او الگمارك يوميا ١٠٠ الف دولار”.

وقال الجبوري في بيان، “انتشر خبر عنا مفاده “ان الموظف في الضرائب او الگمارك يحصل يوميا ١٠٠ الف دولار وهذا التصريح مجتزء كوننا ذكرنا في اللقاء نفسه ان ذلك يشمل البعض من الموظفين و ليس جميع الموظفين العاملين في تلك الهيئتين اللذين يؤدون دورا كبيرا ومتميزا بزيادة الايرادات و الحفاظ على المال العام”.

وأضاف، “اننا اعربنا بنفس اللقاء عن املنا و ثقتنا العالية بان الادارات الجديدة في الهيئتين قد بدات فعلا و بشكل مستمر بمعالجة هذا الملف وهذا انعكس عن مضاعفة حجم الايرادات فيهما”.

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