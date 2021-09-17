2021/09/17 | 21:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت الشركة العامة لموانى العراق، اليوم الجمعة، على ما نشر في منصات التواصل الاجتماعي التي “شككت” بمستوى تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، وأشارت إلى أن مستوى الاعماق فيه اقل مما هو مرسوم وفق المخطط والتصميم الاساس.

وقالت الشركة في بيان، إنها “تنفي صحة المعلومات الواردة في هذه المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي وتبين انها معلومات مزيفة تعكس حجم العداء لعراقنا الحبيب والشركة العامة لموانئ العراق”.

وبينت، أن “ميناء الفاو الكبير بما انه منجز وطني فهو عمق اقتصادي عالمي ومشروع واعد يحول العراق الى مرحلة اقتصادية ناجحة لذا فان مستوى تنفيذ هذا المشروع الكبير وفق مخططاته وتصميمه الاساس حيث يصل مستوى الاعماق فيه الى 19,8 م تحت سطح البحر دون التقليل من هذا المستوى بهدف تغيير خارطة النقل العالمية بشكل كبير واهتمام بالغ وجعل الميناء من الموانئ الجاذبة في المنطقة”.

وأشارت الشركة، إلى أن “المشاريع الخمسة في ميناء الفاو الكبير لن يطرأ عليها اي تغيير في مخططاتها او النفقات المالية المترتبة عليها بل بحسب ماهو مثبت في العقود الرسمية”، مبدية “استعدادها لأي جهة رسمية رقابية سواء كانت تشريعية ام تتفيذية تود الاطلاع بشكل شفاف وواضح ميدانيا او على مخططات المشروع”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموانئ ترد على “المشككين” بمستوى تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموانئ ترد على “المشككين” بمستوى تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).