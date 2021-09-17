العراق: تعرض عائلة الناطق باسم الكاظمي الى حادث مروع

2021/09/17 | 21:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، بتعرض عائلة الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول لحادث سير على طريق بابل الدولي.

واضاف المصدر في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (17 ايلول 2021)، ان "السیارة كانت تقودها زوجة الناطق باسم القائد العام تعرضت الی حادث سیر انقلاب في قضاء المحاویل وكانت معها افراد عائلتها".

واوضح، ان "الحادث اسفر عن اصابة امرأة من عائلة رسول بجروح خطيرة" دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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