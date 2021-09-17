بأوامر رسمية.. الناطق السابق باسم الحكومة يكشف كواليس

2021/09/17 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏بغداد اليوم- بغداد

كشف الناطق السابق باسم الحكومة، احمد الملا طلال، اليوم الجمعة، كواليس "سيدة الخضراء".

وقال الملا، عبر صفحته في "الفيسبوك"، إن "سيدة الخضراء" ‏خلية مقرها منزل رئيس مجلس نواب سابق، ‏لكن، كانت تمارس نشاطها دون علمه!".

واضاف، أن "وبأوامر وإشراف جهة نافذة أخرى، في قاعة ضمن مساحة المنزل، هذه "القاعة".

وتابع الملا، أنه "تم تحويل تخصيصها ثم إستغلالها، وفق أوامر إدارية رسمية لصالح تلك الجهة النافذة".

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