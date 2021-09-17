الإفراج عن نائب تونسي بعد اعتقاله بـ

2021/09/17 | 21:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق القضاء العسكري، في تونس، الجمعة، سراح النائب بالبرلمان التونسي المجمد، سيف الدين مخلوف، بعد أن تم توقيفه "بعنف" في وقت سابق اليوم، وتم تعيين تاريخ 27 سبتمبر موعدا لاستنطاقه، وفق وسائل إعلام تونسية.

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