واشنطن.. تعزيزات أمنية في محيط ’الكابيتول’ استعداداً لتظاهرات أنصار ترامب يوم غد

2021/09/17 | 21:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، بأن السلطات الأمريكية عززت التواجد الأمني في محيط مبنى الكابيتول استعدادا لمظاهرات ينظمها غدا السبت أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وأوضحت الصحيفة، (17 أيلول 2021)، أن رجال الأمن قاموا بتثبيت السياج في محيط المبنى وكثفوا من تواجدهم لمواجهة أعمال شغب محتملة.

وكانت شبكة "سي إن إن" أفادت بأن وزارة الأمن الداخلي تخشى وقوع أعمال عنف عشية ويوم تجمع حاشد في واشنطن لدعم المشاركين في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير المنصرم.

ووفقا للشبكة، فقد حذرت قيادة الوزارة سلطات الولايات والمدن الأمريكية من أن الاستفزازات يمكن أن تأتي من المشاركين في المسيرة المتوقعة يوم 18 سبتمبر، كما يمكن أن تصدر من أشخاص لا يشاركونهم أفكارهم.

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