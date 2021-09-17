القضية الحقيقية هي عدم وجودنا -اسمها محمد 32- - لمى محمد

2021/09/17 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد قد نلتقي على رصيف قريب من مدرسة ثانوية..



في زحام نظرات شباب عقد العزم على الاتحاد مع ظله..بين أقدام لا تكسرها حروب الطغاة ولا الخطوط الحمراء للمدعيّن…قد نلتقي وموسيقى حزينة تغمر شارعاً مشيناه سنوات آمنين…قد نلتقي..



على وجوهنا ناس آخرين..



على ظهورنا عَتَبُ سنين..



و فوق قلوبنا نفس الحنين…ويبتسم لك ظليّ: -هيه..



يا أنت..



أتذكرني؟ فيرد ظلّك بشعر لنزار..



بحكمة جبر ......





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