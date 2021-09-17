لجنة الطاقة توضح بشأن النفط المرسل الى لبنان وتكشف عن اكتفاء العراق من الوقود

2021/09/17 | 21:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الطاقة النیابیة امجد العقابي، الجمعة، ان وضع الوقود في العراق مسيطر عليه، معربا عن اعتقاده بإن النفط المقدم الى لبنان ليس مجانيا وانما بأسعار مخفضة.

وقال العقابي في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (17 ايلول 2021)، ان "هناك بروتوكول دولي ولبنان تمر بأزمة اقتصادية فمن الضروري ان نقف مع هذا الشعب العربي".

واضاف، انه "لا اتصور ان النفط قدم مجانا، وانما دون السعر المتعارف عليه، ومن الواجب على كل عربي الوقوف مع الشعب اللبناني في ازمته".

واوضح، ان "وضع الوقود ومشتقاته في العراق تحت السيطرة، واعتقد انه لن يؤثر علينا وهي مساعدات لا اكثر ولا اقل وستستمر الى انفراج ازمة لبنان وعودة الوضع الى طبيعتها".

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