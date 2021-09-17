ما مصير المقاهي وقاعات بناء الأجسام في حال فوز الكتلة الصدرية

2021/09/17 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، حول مصير المقاهي وقاعات بناء الأجسام في حال فوز الكتلة الصدرية بانتخابات العراق.

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