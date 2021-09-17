2021/09/17 | 21:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، أن العراق تجاوز الهدف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية من خلال تلقيح 4 ملايين شخص قبل المدة المحددة، فيما أشارت إلى أنها انتهجت خطة التلقيح الساند من خلال تشكيل فرق تلقيحية ميدانياً وفتح منافذ تلقيحية في الأماكن العامة.وقال مدير برنامج التحصين في الوزارة فراس الموسوي للوكالة الرسمية إن “العراق تجاوز الهدف التي وضعته منظمة الصحة العالمية لكل البلدان بتلقيح 10 بالمئة لنهاية شهر أيلول”، مؤكداً أن “العراق تمكن في يوم 8 أيلول من الوصول الى هذا الهدف، ومستمرون في العمل للوصول الى الاهداف المرجوة للسيطرة على هذه الجائحة”.وأضاف، أن “الجهود التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تباشر بخطة التلقيح الساند وتؤكد تجاوز العراق محددات المنظمة العالمية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تباشر بخطة التلقيح الساند وتؤكد تجاوز العراق محددات المنظمة العالمية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تباشر بخطة التلقيح الساند وتؤكد تجاوز العراق محددات المنظمة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).