دراسة أميركية جديدة تثبت تفوق لقاح موديرنا على فايزر

2021/09/17 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة نشرها المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 يؤمن حماية أطول على المدى الطويل ضد الاستشفاء مقارنة مع لقاح فايزر.

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